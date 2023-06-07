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НовостиПолитика7 июня 2023 13:15

В МВД ДНР рассказали, какие дороги сейчас ремонтируют в Донецке

Водителей призвали учитывать это при планировании маршрутов
Виктория ПОДАРОВА
Работы планируют закончить в конце июня

Работы планируют закончить в конце июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел ДНР опубликовало список дорог в Донецке, на которых сейчас проходит фрезерование и асфальтирование. Дороги ремонтируют в Ворошиловском, Калининском и Ленинском районах. ГИБДД призвало водителей учитывать информацию при планировании поездок и быть осторожными в этих местах.

— На улично-дорожной сети Донецка проводятся работу по фрезерованию и асфальтированию дорог по бульвару Шахтостроителей на участке от проспекта Ильича до бульвара Шевченко, по улице Челюскинцев на участке от проспекта Дзержинского до проспекта Мира, по улице Пухова и по проспекту Павших Коммунаров на участке от улицы Постышева до улицы Элеваторной, — отметили в министерстве.

В МВД добавили, что ремонт и прокладка водоводов сейчас проходит на улицах Левобережная, Богдана Хмельницкого, Освобождения Донбасса, Краснофлотская, Харитонова, Серова и на проспекте Мира.

Работы планируют закончить в конце июня-начале июля.

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