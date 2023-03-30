В 2023 году в ДНР отремонтируют более 45 километров дорог

Новое кпп

В Донецкой Народной Республике начат ремонт сразу нескольких участков дорог общей протяженностью 45,85 км. Восстановительные работы позволят распределить потоки транспортных средств между автомобильными пунктами пропуска. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— В 2023 году отремонтируют дополнительные участки дорог общей протяженностью 45,85 км: Калиновое – Квашино; Амвросиевка – Белояровка – Камышеваха; Тараны – Григоровка; Степановка – Новопетровское; Новоивановка – Ульяновское; Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка», — добавил вице-премьер.

Ежиков отметил, что параллельно в Республике восстанавливают автомобильную дорогу Амвросиевка-Тельманово-Мариуполь протяженностью 122,2 км.

— Отмечу, что новый контрольно-пропускной пункт решит вопрос с пробками грузового транспорта и ускорит процесс прохождения границы ДНР с Ростовской областью, — добавил Ежиков.

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