ДонНТУ получит десятки миллионов рублей на научные исследования. Фото: ДАН
Ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко сообщил ДАН, что вуз получит десятки миллионов рублей на научные исследования.
- Впервые за долгое время мы на десятки миллионов рублей получили возможность начать оплачиваемые научные темы. С этого года впервые получаем централизованное финансирование, которого не было еще с советских времен. Сейчас начинаем систематически получать такое финансирование на научные исследования, - сказал Аноприенко.
По его словам, эти средства будут направлены в первую очередь на разработку научных тем, связанных энергоэффективностью и новыми материалами.
Напомним, ранее Донецкий национальный технический университет договорился с двумя Петербургскими вузами о программе двойных стандартов для сотни первокурсников. Также на базе ДонНТУ планируют создать инжиниринговый центр по вопросам энергоэффективности. Ректор вуза отметил, что для создания этого центра необходимо серьезное оборудование, на которое в ближайшие годы планируют выделить сотни миллионов рублей.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДонНТУ договорился с двумя Петербургскими вузами о программе двойных стандартов для первокурсников
Сейчас в общей сложности 100 человек на первом курсе включены в обучение (подробнее)