ДонНТУ получит десятки миллионов рублей на научные исследования. Фото: ДАН

Ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко сообщил ДАН, что вуз получит десятки миллионов рублей на научные исследования.

- Впервые за долгое время мы на десятки миллионов рублей получили возможность начать оплачиваемые научные темы. С этого года впервые получаем централизованное финансирование, которого не было еще с советских времен. Сейчас начинаем систематически получать такое финансирование на научные исследования, - сказал Аноприенко.

По его словам, эти средства будут направлены в первую очередь на разработку научных тем, связанных энергоэффективностью и новыми материалами.

Напомним, ранее Донецкий национальный технический университет договорился с двумя Петербургскими вузами о программе двойных стандартов для сотни первокурсников. Также на базе ДонНТУ планируют создать инжиниринговый центр по вопросам энергоэффективности. Ректор вуза отметил, что для создания этого центра необходимо серьезное оборудование, на которое в ближайшие годы планируют выделить сотни миллионов рублей.

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