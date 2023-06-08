ДонНТУ намерен создать инжиниринговый центр по вопросам энергоэффективности Фото: ДАН

На базе Донецкого национального технического университета планируют создать инжиниринговый центр по вопросам энергоэффективности. Об этом сообщает Донецкое Агентство Новостей, со ссылкой на слова ректора вуза Александра Аноприенко.

- Прорабатывается сейчас вопрос создания у нас инжинирингового центра, связанного в первую очередь с энергоэффективностью и эффективным использованием недр, учитывая специфику Донбасса, но в дальнейшем это будут и высокие технологии, и многое другое, - сказал Аноприенко.

Также ректор вуза отметил, что для создания этого центра необходимо серьезное оборудование, на которое в ближайшие годы планируют выделить сотни миллионов рублей.

- Средства нужны для того, чтобы оснастить центр современным оборудованием и всем, что необходимо для проведения научных исследований на высоком уровне, - добавил собеседник агентства.

Напомним, что ведущий технический вуз ДНР заключит соглашение о сотрудничестве с университетом Ирана. Донецкий национальный технический университет подпишет свой первый международный договор в качестве российского вуза.

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