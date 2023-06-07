Ведущий технический вуз ДНР заключит соглашение о сотрудничестве с университетом Ирана

ДонНТУ впервые получил разрешение от МОН о заключении международного договора. Фото: ДАН

Донецкий национальный технический университет подпишет соглашение о сотрудничестве с университетом Ирана. Свой первый международный договор он заключит уже в качестве российского вуза. Об этом сообщил ДАН ректор ДонНТУ Александр Аноприенко.

- Мы впервые заключаем в новых условиях международный договор с профильным колледжем иранского университета. Впервые получили разрешение от МОН о заключении международного договора, - рассказал он.

По словам Аноприенко, Иран достаточно далеко продвинулся по многим научно-техническим направлениям, поэтому сотрудничество с ним, а прежде всего речь идет о горняках, должно оказаться плодотворным.

Ректор также отметил, что текст договора уже согласован, сейчас стороны определяют дату его подписания. Донецкий вуз продолжает налаживать сотрудничество с коллегами из других регионов России. Соответствующие соглашения уже подписаны с Ханты-Мансийским музеем нефти и газа и университетом Югры, Кубанским госуниверситетом, а также Московским институтом электронной техники.

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