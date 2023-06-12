ДонНТУ договорился с двумя Петербургскими вузами о программе двойных стандартов для первокурсников

Сотня студентов ДонНТУ включена в программу двойных дипломов с университетами из Санкт-Петербурга. Фото: ДАН

Донецкий национальный технический университет договорился с двумя Петербургскими вузами о программе двойных стандартов для сотни первокурсников. Об этом ДАН сообщил ректор донецкого политеха Александр Аноприенко.

- По студентам и двойным дипломам: у нас сейчас в Санкт-Петербургском горном университете и Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна в общей сложности 100 человек на первом курсе включены в обучение. Это позволит им в дальнейшем получить двойные дипломы и по нашей, и по питерской программе, - сказал Аноприенко.

Также ректор отметил, что после присоединения к России вуз начал выдавать российские дипломы. Теперь «подстраховывать» документы о высшем образовании ДонНТУ соответствующими документами иного российского вуза ненужно.

- Программу двойных дипломов мы поддерживаем, но не массово. Только в тех случаях, когда этот второй диплом дополняет наш диплом, - добавил ректор вуза.

Напомним, ранее на базе Донецкого национального технического университета планируют создать инжиниринговый центр по вопросам энергоэффективности.

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