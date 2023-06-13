В ДНР около трех тысяч человек остались без электричества. Фото: Минугля и энергетики ДНР

В Донецкой Народной Республике около трех тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 13 июня на территории Донецкой Народной Республики остаются обесточенными 49 трансформаторных подстанций, 2780 бытовых абонентов, - отмечают в ведомстве.

Специалисты приступят к ремонту, как только позволит обстановка. Напомним, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что за прошедший день, 12 июня, Донецк и его окрестности девять раз подверглись обстрелам ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов, а также поселков Александровка и Еленовка украинские войска выпустили 50 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.

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