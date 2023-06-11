СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 14 снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республике. Так, вражеская артиллерия с 12:00 по 15:00 выпустило 14 снарядов по Донецку и Еленовке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 15:00 ВСУ обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

Также в СЦКК добавили, что в Донецке обстрелам подверглись Куйбышевский и Киевский районы, по ним в 12:20 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, а в 14:40 ВФУ снова обстреляли Куйбышевский район, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Напомним, утром 11 июня вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватой и Макеевке 16 снарядов из артиллерии.

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