ВСУ выпустили по Ясиноватой и Макеевке 16 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Макеевки 16 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Так, с 8:00 по 11:00 украинские боевики выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 8:40 ВСУ обстреляли населенный пункт Макеевку, выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

Также в СЦКК добавили, что по Ясиноватой в 10:05 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а позже в 11:00 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, за 10 июня в результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погиб один мирный житель, ранены двое человек. Боевики выпустили по Республике 222 единицы различных боеприпасов.

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