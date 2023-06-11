В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погиб один мирный житель, ранены двое человек

За сутки по Республике было выпущено свыше 260 артиллерийских снарядов и ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 35 открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате массированных обстрелов Горловки, Ясиноватой, Донецка и других городов и поселков погиб мужчина в Петровском районе Донецка, ранены двое человек. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Повреждены 4 жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что за прошедшие сутки на донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 мм.

Сообщается, что в Петровском районе Донецка по улице Соколовского в результате разрыва снаряда погиб мужчина 1960 года рождения.

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