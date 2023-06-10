Украинские боевики убили мирного жителя в Петровском районе Донецка

Еще один мирный житель стал жертвой украинских боевиков. Фото: Архив КП

Мирный житель Петровского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Петровского района по улице Соколовского погиб мужчина 1960 года рождения, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов добавили, что около 17:40 украинские боевики возобновили обстрел района со своих позиций, расположенных в Максимильяновке. По району было выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Тем временем ВСУ выпустили два ракеты из РСЗО по Донецку. По предварительным данным, попадание снарядов зафиксировано в районе реки Кальмиус.

Напомним, что ранее ВФУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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