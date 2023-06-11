ВСУ за день выпустили по Донецку и его окраинам более 60 натовских снарядов и 32 ракеты из РСЗО

Под прицельным огнем украинских войск оказались четыре района города и окрестные поселки Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 10 июня, территория Донецка четырнадцать раз подвергалась обстрелам ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под прицельным огнем украинских войск оказались четыре района города и его окрестности. Противник выпустил по ним почти сто боеприпасов из ствольной и реактивной артиллерии.

- В направлении Калининского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов, а также поселка городского типа Александровка и села Луганское укронацисты выпустили 62 снаряда калибром 155 мм и 32 ракеты из РСЗО, - заявил Кулемзин.

Сообщается, что в Петровском районе Донецка по улице Соколовского в результате разрыва снаряда погиб мужчина 1960 года рождения. А в Александровке по улице Ленина ранена женщина 1954 года рождения, также повреждены жилые дома по улицам Кирова, Соколовского и Горького.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР, поселок полностью обесточен

Горловка и окрестные поселки весь день находятся под обстрелом украинских боевиков (подробнее)