Представительство ДНР: ВСУ ранили женщину в Александровке

Еще одной пострадавшей при обстреле ВСУ стала жительница Александровки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Александровки из реактивной системы залпового огня ранение получила одна мирная жительница. По поселку было выпущено десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. По улице Ленина в Александровке ранение получила женщина 1954 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела в поселке загорелся жилой дом на улице Горького.

— Обстрел населенного пункта был зафиксирован около 17:50. Украинские боевики открыли огонь по поселку из РСЗО со своих позиций, расположенных в Кураховке.

Напомним, что ранее под огнем боевиков оказался также Петровский район Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель 1960 года рождения.

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