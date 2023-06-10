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НовостиПолитика10 июня 2023 19:33

Представительство ДНР: ВСУ ранили женщину в Александровке

По пригороду Донецка было выпущено десять ракет из РСЗО
Виктория ПОДАРОВА
Еще одной пострадавшей при обстреле ВСУ стала жительница Александровки

Еще одной пострадавшей при обстреле ВСУ стала жительница Александровки

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Александровки из реактивной системы залпового огня ранение получила одна мирная жительница. По поселку было выпущено десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. По улице Ленина в Александровке ранение получила женщина 1954 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела в поселке загорелся жилой дом на улице Горького.

— Обстрел населенного пункта был зафиксирован около 17:50. Украинские боевики открыли огонь по поселку из РСЗО со своих позиций, расположенных в Кураховке.

Напомним, что ранее под огнем боевиков оказался также Петровский район Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель 1960 года рождения.

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