В Донецке украсили общественный транспорт ко Дню России Фото: Кулемзин/ТГ

В столице Донецкой Народной Республике в преддверии праздника Дня России сотрудники коммунального предприятия украсили транспорт, который выйдет на маршруты 12 июня. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В канун Дня России сотрудники коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» украсили транспорт, который выйдет на маршруты 12 июня, - отмечает мэр города.

Отметим, что в Донецкой Народной Республике за ближайших два года построят более 30 тысяч квадратных метров нового доступного жилья. Сейчас в регионе утвердили первые проекты в сфере ипотечного строительства.

Также ранее мэр Алексей Кулемзин отмечал, что в столице Донецкой Народной Республике продолжается ремонт дорог и благоустройство улиц. Сейчас специалисты восстанавливают дороги в Кировском районе города.

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