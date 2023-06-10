В Донецке продолжается ремонт дорог и благоустройство улиц

Восстановление дорог в Донецке продолжается. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке продолжается восстановление и ремонт дорожного покрытия на улицах, а также благоустройство прилегающих территорий. Сейчас специалисты приступили к фрезеровке и подготовке под асфальтирование улицы Заревая в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемин.

— Дорожное ремонтно-строительное управление продолжает выполнять ремонт внутриквартальных дорог. Работники приступили к фрезеровке и подготовке под асфальтирование улицы Заревая в Кировском районе, – отметил градоначальник.

Кулемзин добавил, что продолжается асфальтирование улиц поселка Победа, выполняется покос сорных трав и ручная уборка автодорог по микрорайону Текстильщик.

– Эти работы, а также ремонт и содержание светофорных объектов, мостов и путепроводов выполняются во всём городе в полном объёме согласно утвержденным планам.

Напомним, что в 2023 году в ДНР планируют восстановить более 250 километров региональных и федеральных трасс.

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