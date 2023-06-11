В ДНР запустят строительство ипотечного жилья общей площадью 30 тысяч квадратных метров

В Республике были утверждены первые проекты в сфере ипотечного строительства. Фото (архив): ТГ/Хоценко

В Донецкой Народной Республике за ближайших два года построят более 30 тысяч квадратных метров нового доступного жилья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правительства региона Евгений Солнцев.

Он уточнил, что в Республике были утверждены первые проекты в сфере ипотечного строительства.

- Первые три инвестпроекта по ипотечному строительству многоквартирных жилых домов одобрены инвестиционным комитетом Донецкой Народной Республики. А это значит, что в течение двух лет у нас появятся более 30 тысяч «квадратов» нового доступного жилья, - заявил премьер.

По словам Солнцева, власти продолжат работу над улучшением инвестиционного климата в Республике и будут расширять меры поддержки и создавать дополнительные стимулы для тех предпринимателей, которые готовы развивать Донбасс.

- Поэтому не сомневаюсь, на рассмотрение в инвестиционный комитет поступит еще немало перспективных и масштабных проектов, - уверен Солнцев.

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