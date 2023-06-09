В ДНР с началом летнего сезона запущены регулярные автобусные рейсы в Крым, Краснодарский край и Адыгею

В ДНР с началом летнего сезона запущены регулярные автобусные рейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

После начала летнего сезона в Донецкой Народной Республике запустили регулярные автобусные рейсы в Крым, Краснодарский край и Адыгею. Об этом сообщает министерство транспорта ДНР.

- В связи с началом летнего сезона для граждан Республики действуют регулярные рейсы в крымском направлении – в Ялту, Симферополь, Феодосию, Севастополь, - отмечают в ведомстве.

Также регулярные рейсы доступны на курорты Краснодарского края – в Анапу и Новороссийск и в Республику Адыгея – город Майкоп.

Предварительная продажа и бронирование билетов доступны в кассах автостанций «Автовокзалы Донбасса». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте компании, а также можно позвонить по номеру 477.

Напомним, ранее из Донецка планируют запустить дополнительный рейс в Адыгею. Новый маршрут планируют запустить 10 июня, который будет ежедневным.

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