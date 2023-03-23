В ДНР за три года планируют запустить более 40 новых автобусных маршрутов

В Республике начнет действовать новая маршрутная сеть автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 40 новых автобусных маршрутов планируют запустить в ближайшие годы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили ДАН в Министерстве транспорта ДНР.

Там уточнили, что пассажирское сообщение будет налажено между городами.

- Министерством транспорта ДНР запланировано до 2026 года открыть 42 межмуниципальных маршрута, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург продолжает помогать подшефному Мариуполю с восстановлением домов, гражданской инфраструктуры и транспортного сообщения. Работу по организации трамвайного сообщения в городе планируется разделить на три этапа. Сначала в городе пойдут трамваи, затем специалисты возьмутся за восстановление трампарка в Ильичевском районе. Наконец, к 90-летию запуска трамвайного движения в городе будет установлен памятник трамваю, который станет еще одним знаковым местом в Мариуполе.

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