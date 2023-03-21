Санкт-Петербург поможет восстановить трамвайное сообщение в Мариуполе

Санкт-Петербург продолжает помогать подшефному городу (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Регион-шеф Санкт-Петербург продолжает помогать Мариуполю с восстановлением домов, гражданской инфраструктуры и транспортного сообщения. Работу по организации трамвайного сообщения в городе планируется разделить на три этапа. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун по итогам встречи с представителями петербуржского штаба по восстановлению приморского города.

— Сначала в городе пойдут трамваи, затем специалисты возьмутся за восстановление трампарка в Ильичевском районе. Наконец, к 90-летию запуска трамвайного движения в нашем городе будет установлен памятник трамваю, который станет еще одним знаковым местом в Мариуполе, — отметил мэр Мариуполя.

Напомним, что в Мариуполе в ближайшее время откроются обновленные взрослая и детская поликлиники. Строители из региона-шефа также работают над созданием онкологического и хирургического отделений на базе ЦПМСП №3.

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