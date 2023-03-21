Санкт-Петербург поможет восстановить трамвайное сообщение в Мариуполе

Санкт-Петербург продолжает помогать подшефному городу (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн
Регион-шеф Санкт-Петербург продолжает помогать Мариуполю с восстановлением домов, гражданской инфраструктуры и транспортного сообщения. Работу по организации трамвайного сообщения в городе планируется разделить на три этапа. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун по итогам встречи с представителями петербуржского штаба по восстановлению приморского города.
— Сначала в городе пойдут трамваи, затем специалисты возьмутся за восстановление трампарка в Ильичевском районе. Наконец, к 90-летию запуска трамвайного движения в нашем городе будет установлен памятник трамваю, который станет еще одним знаковым местом в Мариуполе, — отметил мэр Мариуполя.
Напомним, что в Мариуполе в ближайшее время откроются обновленные взрослая и детская поликлиники. Строители из региона-шефа также работают над созданием онкологического и хирургического отделений на базе ЦПМСП №3.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
До конца года в Мариуполе построят еще 30 многоэтажек
Город у моря отстраивается на глазах (подробнее)