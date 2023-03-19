До конца года в Мариуполе построят еще 30 многоэтажек

Марат Хуснуллин. Фото: Пресс-служба Стройкомплекса РФ

В Мариуполе запланировано построить 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня уже сдано в эксплуатацию 35 многоквартирных домов на 2 500 квартир. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- До конца года построим еще 30 многоэтажек почти на 2 700 квартир, - добавил Марат Хуснуллин.

Например, сейчас в жилищном комплексе «Невский» возводят 6 девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1 100 учеников. Напомним, что ЖК «Невский» в субботу, 18 марта, осмотрел Президент РФ Владимир Путин.

Сейчас в городе ведутся работы по строительству современного комплекса Федерального медико-биологического агентства. Там на первом этапе появятся лечебно-диагностический корпус с отделением скорой помощи, оперблоком, реанимацией и стационаром. Все работы над ними планируется завершить до конца года.

- Что касается образования, - продолжает Марат Хуснуллин. - Активно восстанавливаем школы и детские сады. К 1 сентября откроют свои двери Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.

По его словам, разработана концепция и план развития вместе с набережной Приморского парка. Он будет менять облик поэтапно.

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