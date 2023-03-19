Владимир Путин в Мариуполе за рулем объехал несколько районов и пообщался с жителями

Владимир Путин посетил Мариуполь Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города и осмотрел ряд городских объектов. В частности, президент побывал на береговой линии, осмотрел местный театр и памятные места города.

Во время осмотра города, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ходе строительства жилых микрорайонов, объектов образования, жилищно-коммунального хозяйства и медучреждений.

Также, в ходе визита, Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне Невский. Сообщается, что одна из семей пригласила президента в гости.

Накануне Владимир Путин за рулем автомобиля приехал в Крым. Также сообщалось, что президент провел совещание в командном пункте специальной военной операции, заслушав доклады Валерия Герасимова и других военачальников.

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