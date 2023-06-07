Дополнительные рейсы из Донецка в Адыгею запустят с 10 июня

Из Донецка запустят дополнительные рейсы в Адыгею Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из Донецка планируют запустить дополнительный рейс в Адыгею. Дополнительный маршрут планируют запустить на этой неделе, который будет ежедневным. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе регионального Министерства транспорта со ссылкой на данные «Автовокзалы Донбасса».

- У нас два основных туристических направления — Крым и Краснодарский край. По Крыму автобусы отправляются в Ялту, Феодосию, Севастополь и Симферополь, по Краснодарскому краю — Анапу и Новороссийск. С 10 июня планируется организовать дополнительные рейсы по маршруту Донецк (с автовокзала «Южный») — до Майкопа, - сказала собеседница агентства.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике бесплатно обучат водителей общественного транспорта. Все прошедшие обучения будут гарантировано трудоустроены. В ближайшее время в Республике сформируют группу из десяти желающих, которые первыми пройдут переподготовку. Пройти такие курсы могут водители, имеющие стаж работы не менее 3 лет, категорию «В» и возраст от 50 лет.

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