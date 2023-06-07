В ДНР бесплатно обучат водителей общественного транспорта

В ближайшее время в ДНР наберут групп из 10 желающих пройти переподготовку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР объявили набор на курсы по переподготовке водителей общественного транспорта. Обучение на категорию «D» будет бесплатным, а выпускников трудоустроят в транспортные предприятия региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.

— Мы провели подробный анализ ситуации в сфере общественного транспорта. В целом суммарно транспортные предприятия Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска и Мариуполя, Ясиноватой готовы принять на работу несколько сотен водителей автобусов. Поэтому в Республике было принято решение организовать бесплатную переподготовку водителей на категорию «D», что позволит им получить квалификацию водителя автобуса, — отметил глава Минтранса Владимир Тужилин.

Министр добавил, что в ближайшее время в ДНР сформируют группу из десяти желающих, которые первыми пройдут переподготовку.

Пройти такие курсы могут водители, имеющие стаж работы не менее 3 лет, категорию «В» и возраст от 50 лет.

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