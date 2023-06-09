Актеры из Санкт-Петербурга показали мариупольским школьникам три спектакля

Коллектив детского театра «У Нарвских ворот» показали школьникам три спектакля по сказке «Бременские музыканты» Фото: t.me/nmrpl

Коллектив детского театра «У Нарвских ворот» показали мариупольским школьникам три спектакля по сказке «Бременские музыканты». Об этом сообщает администрация города Мариуполь.

- В рамках побратимского соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Мариуполем коллектив детского театра «У Нарвских ворот» прибыл на гастроли в приморский город, - отмечают в мэрии.

Представления прошло в душевной атмосфере, маленькие зрители получили массу удовольствия. Также коллектив театра передал массу подарков городским школам, где также была детская литература, учебные пособия по музыке и ноты.

Напомним, ранее Министерство культуры Донецкой Народной Республики и «Единая Россия» организовали для детей из енакиевской школы №20 театральное представление по партийному проекту «Культура малой Родины» и акции «Культура для школьников».

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