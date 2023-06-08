Минкульт ДНР и «Единая Россия» организовали для школьников из Енакиево театральное представление

В Енакиево организовали для детей театральное представление Фото: t.me/er_donetsk

Министерство культуры Донецкой Народной Республики и «Единая Россия» организовали для детей из енакиевской школы №20 театральное представление по партийному проекту «Культура малой Родины» и акции «Культура для школьников». Об этом сообщает официальный канал партии «Единая Россия» в Республике.

Артисты и солисты Донецкой филармонии показали школьникам программу «Музыкальное путешествие по сказкам и мультфильмам».

- Дети – всегда самая сложная аудитория, поэтому репертуар подбирался так, чтобы им было интересно. Мы рады, что подарили ребятам праздник и веселое настроение», — поделился артист филармонии Владимир Слепенков.

Напомним, что таланты из школьного театра «Образ» приняли участие во Всероссийском фестивале «Школьная классика», где шесть донецких ребят совершенствовали свое актерское мастерство. Это мероприятие ежегодно собирает юных театралов со всех российских регионов.

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