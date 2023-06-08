Ленинградская область передаст три скульптуры музею Седова в ДНР

Санкт-Петербург передаст три скульптуры музею Седова Фото: Министерство культуры ДНР

В Ленинградской области состоялось закрытие проекта «Капитаны русских экспедиций». В нем принимали участие начальник отдела культуры администрации Новоазовского района Полях Марина и директор «Музея Георгия Седова» Терентьева Елена. Об этом сообщает Министерство культуры ДНР.

- В рамках проекта изготовлено три скульптурные композиции, посвященные покорителям Северного полюса Георгию Седову, Георгию Брусилову и Владимиру Русанову, автором которых является Волынец Николай. В ближайшее время эти скульптуры тематическим парком «Наша Арктика» будут переданы музею Седова, - отметают в ведомстве.

В ходе визита в Санкт-Петербург состоялось посещение одного из старейших географических обществ мира – Русского географического общества, которое планирует заключить соглашение о сотрудничестве с музеем Георгия Седова.

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