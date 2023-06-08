Двое мужчин подорвались на взрывоопасном предмете в Мариуполе

От взрыва пострадали два человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мариуполе на взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что пострадавшие - 1980 и 1990 годов рождения.

- Населенный пункт Мариуполь: в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1980 и 1990 годов рождения, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки на территории Донецкой Народной Республики саперы обезвредили 633 взрывоопасных предмета. Отряд пиротехнических работ 5 раз привлекался для проведения обследований местности.

Ранее сообщалось, что в ДНР фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Профильным службам поручено провести разъяснительную работу среди подрастающего поколения.

Известно также, что в ДНР увеличилось число подрывов диких животных на боеприпасах. Животные подрываются на минах, растяжках или на неразорвавшихся снарядах.

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