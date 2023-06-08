За сутки на территории ДНР обезвредили 633 взрывоопасных предмета

Пиротехники пять раз выезжали на поступившие вызовы. Фото: МЧС ДНР

На территории Донецкой Народной Республики саперы обезвредили за сутки более 600 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что пиротехники пять раз выезжали на поступившие вызовы.

- Отряд пиротехнических работ 5 раз привлекался для проведения обследований на территории Республики. Уничтожено 633 взрывоопасных предмета, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что за прошедшие сутки сотрудники МСЧ ДНР ликвидировали 21 пожар и 28 раз привлекались для оказания помощи мирному населению. Специалисты ликвидировали последствия обстрелов жилых кварталов Донецка и Горловки, где вследствие очередных атак со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома, магазины, а также объект водоснабжения и газопровод.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Профильным службам поручено провести разъяснительную работу среди подрастающего поколения.

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