В ДНР фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах

Из-за боевых действий территория региона перенасыщена неразорвавшимися снарядами и минами. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецкой Народной Республике фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который провел еженедельное совещание с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов Республики.

Обсуждались вопросы, которые наиболее волнуют граждан. Среди них - состояние дорог, водоснабжение, контроль цен. И, конечно же, безопасность подрастающего поколения.

- В Республике фиксируются случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Поручил МЧС ДНР провести очную профилактическую работу с детьми на базе летних пришкольных лагерей, а также информационную компанию через СМИ и соцсети, - заявил Пушилин.

Тем временем в Донецкой Народной Республике простились с сапером, погибшим вблизи поселка Еленовка 1 июня. Сотрудник отряда пиротехнических работ подорвался на мине при осмотре территории.

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