В ДНР простились с сапером, погибшим вблизи поселка Еленовка под Донецком 1 июня

Руслан Волков до конца был предан своей профессии. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике простились со старшим сапером отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Русланом Волковым, погибшим 1 июня при разминировании территории вблизи поселка Еленовка под Донецком. Причиной трагедии стал подрыв специалиста на мине. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики.

- Руслан Волков до конца был предан своей профессии. Он настоящий герой, на которого равнялись коллеги! - отметили в министерстве.

Там уточнили, что спасатель был в свое время награжден медалью МЧС ДНР «За спасение жизни» и «За разминирование». Активное участие пиротехник принимал и в разминировании Мариуполя, где он тщательно проверял каждый дом, улицу и квартал города. За это в 2022 году старший сапер был удостоен медали «За освобождение Мариуполя», а уже в 2023 году получил нагрудный ведомственный знак «Участник боевых действий».

- Руководство и весь коллектив МЧС Донецкой Народной Республики выражают глубокие соболезнования родным и близким Руслана Волкова, - говорится в телеграм-канале министерства.

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