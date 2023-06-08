Молодежь ДНР передала семьям Мариуполя детское питание

Активисты передали нуждающимся семьям молочные смеси Фото: ТГ/Молодая Республика

В Мариуполе активисты штаба Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР передали нуждающимся семьям молочные смеси в рамках акции #НашимМалышам. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- Питание для малышей передавали многодетным и малообеспеченным семьям, детям военнослужащих и ребятам с ограниченными возможностями, - отмечают в организации.

Жители освобожденных территорий, как никто другой, понимают, насколько сейчас важны взаимопомощь и поддержка. Гуманитарную помощь собрали товарищи из ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и Союза многодетных семей России.

Напомним, ранее активисты Шахтерского и Амвросиевского штабов Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР передали нуждающимся семьям молочные смеси. Также Молодежь ДНР передала гуманитарную помощь для жителей Артемовска, размещенных в иловайском пункте временного размещения.

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