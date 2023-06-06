На реабилитацию в Московскую область отправились 12 детей-инвалидов из ДНР

В Московскую область отправились на реабилитацию 12 детей-инвалидов из Донбасса Фото: ТГ/ДНР Онлайн

В реабилитационный центр «Огонек» города Электросталь Московской области 5 июня выехали на лечение 12 ребят из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ДНР Онлайн.

- Курс терапии продлится 24 дня. В центре с детьми будут заниматься по авторским программам, что позволит в кратчайшие сроки улучшить состояние здоровья, - говорится в сообщении.

Напомним, что для 13 детей из Донецка, Краматорска, Константиновки, Славянска и Мариуполя в возрасте от 5 до 14 лет организовали мини-концерт, а также познавательную программу. Ребята посетили развлекательный парк, где с помощью реалистичных игр узнали о разных профессиях. Также в Мариуполе в гуманитарном центре «Яблочко» к Международному дню защиты детей прошел праздник «Планета детства». Ребята показывали свое мастерство в конкурсе рисунка, состязались в спортивных играх. В конце праздника все участники получили сладкие призы, а креативных мамочек наградили наборами для кухни.

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