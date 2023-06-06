Праздник «Планета детства» для юных горожан провели в гумцентре «Яблочко» в Мариуполе

Праздник «Планета детства» для юных горожан провели в гумцентре «Яблочко» Фото: ТГ/ Новый Мариуполь

В Мариуполе в гуманитарном центре «Яблочко» к Международному дню защиты детей прошел праздник «Планета детства». В мероприятии принимали участие дети со всего Ильичевского района и близлежащих поселков. Об этом сообщает администрация города Мариуполь.

- Ребята показывали свое мастерство в конкурсе рисунка, состязались в спортивных играх. Организаторы праздника – гумцентр «Яблочко», благотворительная организация «Добро в Мариуполе» и администрация Ильичевского района – разнообразили мероприятие, включив в него тематические зоны: «Малышарики», «Эрудит», «Ловкач» и танцевальную площадку, - отмечают в ведомстве.

На открытие праздника выступала постоянная участница конкурсных рисунков юная Владислава. Она исполнила песню «Крылатые качели». Также на мероприятии провели парад колясок для творческих мамочек и малышей, где в номинации «Я у мамы лучше всех» жюри оценивали дизайн колясок.

В конце праздника все участники получили сладкие призы, а креативных мамочек наградили наборами для кухни.

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