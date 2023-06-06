В парке Мариуполя ремонтируют памятник морякам-освободителям. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» занимается восстановлением памятника морякам-освободителям в Приморском парке Мариуполя. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе компании.

- В настоящее время осуществляется пескоструйная обработка металлических поверхностей памятника, после чего специалисты приступят к ремонту имеющихся выбоин и трещин, а также последующей покраске. Помимо этого, будет обновлен монолитный постамент памятника и площадка вокруг него, - сообщили в «Едином заказчике».

Также в центральной части парка завершают работы, обновляют бордюры от главного монумента «Воинам-Освободителям» до смотровой площадки. Скоро начнется работа по озеленению территории. На территории парка установят новые скамейки, урны и фонари – они будут выполнены в едином стиле.

Напомним, что в Мариуполе к 1 сентября преобразится Приморский парк. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

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