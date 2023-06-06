В Москве организовали мини-концерт и познавательную программу для 13 ребят из Донбасса

В Москве организовали мини-концерт и познавательную программу для детей из Донбасса Фото: ТГ/ДНР Онлайн

Для 13 детей из Донецка, Краматорска, Константиновки, Славянска и Мариуполя в возрасте от 5 до 14 лет организовали мини-концерт, а также познавательную программу. Ребята посетили развлекательный парк, где с помощью реалистичных игр узнали о разных профессиях. Об этом сообщает ДНР Онлайн.

- Дети исследовали удивительный город Кидзания, с помощью реалистичных игр узнали о разных профессиях — всего их представлено более 150. Также ребята посетили авиационную академию, пожарную часть, стоматологию, шоколадную фабрику, автосервис и многие другие, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе в гуманитарном центре «Яблочко» к Международному дню защиты детей прошел праздник «Планета детства». В мероприятии принимали участие дети со всего Ильичевского района и близлежащих поселков. Ребята показывали свое мастерство в конкурсе рисунка, состязались в спортивных играх.

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