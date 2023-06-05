Пушилин заявил о серьезном продвижении чеченских подразделений в Марьинке

Чеченские штурмовые отряды значительно потеснили ВСУ в Марьинке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ

Чеченские штурмовые отряды значительно потеснили ВСУ в Марьинке. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил способности чеченских бойцов в штурме вражеских позиций.

- После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Аронович Алаудинов, заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника, - рассказал Пушилин.

По словам лидера ДНР, сейчас марьинское направление является одним из самых горячих на карте. Он также заявил, что город не получится освободить «уже сегодня-завтра», однако очевидно, что украинские военные оказались там в затруднительном положении.

Напомним, ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» ведет активные боевые действия в центральной части Марьинки. ВСУ несут огромные потери на донецком направлении. При этом украинские войска задействовали достаточно серьезные силы под Угледаром, предприняв две попытки перейти в контрнаступление.

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