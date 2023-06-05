Минобороны РФ: Спецназ «Ахмат» ведет активные боевые действия в центральной части Марьинки

На Донецком направлении российские войска продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении отряд специального назначения «Ахмат» ведет активные боевые действия в центральной части Марьинки. Об этом в понедельник 5 июня сообщили в Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

Также за прошедшие сутки на Донецком направлении украинская сторона потеряла до 425-ти человек личного состава, боевую машину пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Дзержинск ДНР российские войска уничтожили два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

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