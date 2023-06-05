Пушилин заявил, что ВСУ предприняли две попытки перейти в контрнаступление под Угледаром

На данный момент боестолкновения под Угледаром продолжаются Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские военные за последние двое суток предприняли две попытки перейти в контрнаступление в районе Угледара. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что противник задействовал достаточно серьезные силы, однако в ходе боестолкновений был отброшен назад.

- Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки (село под Угледаром, - ред.) наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, противник с потерями отброшен назад, - заявил Пушилин.

Тем временем спецназ «Ахмат» ведет активные боевые действия в центральной части Марьинки. А на авдеевском направлении военнослужащие России уничтожают позиции ВСУ с помощью дронов.

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