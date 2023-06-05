Уничтожение позиций ВСУ продолжается (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские военнослужащие продолжают уничтожать позиции вооруженных формирований Украины на авдеевском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции.

— Артиллеристы 1 Донецкого армейского корпуса продолжают точным огнем уничтожать живую силу и позиции противника на авдеевском направлении. Корректировка огня ведется с помощью БПЛА, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем украинские боевики несут серьезные потери на марьинском и авдеевском направлениях. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 200 боевиков на этих направлениях. У Славянска и Миньковки уничтожены склады боеприпасов, у Красного Лимана, Григоровки пресечена деятельность украинских ДРГ. Огневое поражение нанесено подразделениям противника у Ямполовки, Торского, Шевченко и Павловки. У Дзержинска поражены командно-наблюдательные пункты ВСУ, у Славянска — пункты управления войск.

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