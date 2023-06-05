СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой семь снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Респубоики (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины 5 июня около 10 утра выпустили по населенному пункту Ясиноватая семь снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:00 зафиксирован обстрел населенного пункта Ясиноватая. Украинские боевики выпустили по городу семь снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в Орловке, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее украинские боевики повредили два дома в Петровском районе Донецка. Около 03:30 украинские боевики выпустили по району пять снарядов калибром 155 мм. Также за 4 июня ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике более 300 боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Александровка и Старомихайловка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 300 боеприпасов

Украинские боевики 52 раза открывали огонь по Республике (подробнее)