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НовостиПолитика5 июня 2023 8:48

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой семь снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстрелы территории Республики
Владислав ГУЩИН
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Респубоики (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Респубоики (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины 5 июня около 10 утра выпустили по населенному пункту Ясиноватая семь снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:00 зафиксирован обстрел населенного пункта Ясиноватая. Украинские боевики выпустили по городу семь снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в Орловке, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее украинские боевики повредили два дома в Петровском районе Донецка. Около 03:30 украинские боевики выпустили по району пять снарядов калибром 155 мм. Также за 4 июня ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике более 300 боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Александровка и Старомихайловка.

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