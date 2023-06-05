За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 300 боеприпасов

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и другие города региона из РСЗО и артиллерии 152 и 155 мм Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 330 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Александровка и Старомихайловка. В результате обстрелов ранения получила женщина в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 19 жилых домов в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районе Горловки, Старомихайловке, а также один объект гражданской инфраструктуры. За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 17 обстрелов из РСЗО, а также артиллерии 152 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР Александру Фоменко посмертно

На енакиевской гимназии Берегового, где он учился, Глава ДНР открыл памятную мемориальную доску [видео] (подробнее)