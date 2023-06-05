Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

Информация о последствиях обстрела Петровского района уточняется (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:20 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики выпустили по району десять ракет со своих позиций, расположенных в Максимильяновке.

Напомним, что в результате ночного обстрела Петровского района повреждения получили два частных дома на улицах Вучетича и Софьи Перовской. Всего с начала суток украинские боевики три раза открывали огонь по району, выпустив 11 артиллерийских снарядов и десять ракет из реактивной системы залпового огня. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

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