В Горловке в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель

В Горловке погиб мирный житель. Фото: Архив «КП»

Житель поселка Зайцево, что на севере Горловки, погиб в результате обстрела вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

- Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель поселка Зайцево (Никитовский район Горловки), - сообщил глава администрации города Горловка в своем телеграм-канале.

Украинские боевики семь раз с начала дня открывали огонь по Горловке. Под обстрелы попали Никитовский и Центрально-Городской районы города. Повреждены не меньше семи жилых домов, в том числе два многоквартирных, а также линии электропередачи по двум адресам.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки сорок семь раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 364 снаряда и ракеты. В результате один мирный житель погиб, еще пять – ранены.

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