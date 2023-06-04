ВСУ за сутки сорок семь раз обстреляли ДНР

Мирные кварталы Республики остаются под прицелом украинских националистов Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ за прошедшие сутки сорок семь раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 364 снаряда и ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы cеми населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка и Кирилловка, - говорится в сводке СЦКК.

В прошедшие сутки в ранее освобожденной Кирилловке погиб мирный житель. Ранены пять гражданских лиц.

На донецком направлении противник совершил семнадцать обстрелов из реактивных систем залпового огня, артиллерии 155 (стандарт НАТО) и 122 миллиметра.

На горловском – двадцать семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметра.

На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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