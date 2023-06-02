Отделочные работы в здании Государственного фонда «Защитники Отечества» в Донецке завершат в июне 2023 года

В Донецке проводят отделочные работы в здании Государственного фонда «Защитники Отечества» Фото: ТГ/Кулемзин

В столице Республики строители из Москвы проводят отделочные работы в здании Государственного фонда «Защитники Отечества». Работы планируют завершить в июне. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Здесь будут работать девять окон приема, медики, психологи, специалисты колл-центра. Для деток, чьи родители пришли оформлять документы, предусмотрена игровая зона, - отмечает глава администрации города.

Напомним, что согласно указу Президента России Владимира Путина, фонд «Защитники Отечества» будет помогать ветеранам боевых действий, участвовавшим в спецоперации с 24 февраля 2022 года, участникам боевых действий в составе Народной милиции с 2014 года, а также членам их семей, если те погибли во время боевых действий или из-за ранения, полученного на службе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в ДНР 1 июня

Он появится во всех новых регионах страны (подробнее)