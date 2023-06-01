В ДНР рассказали, чем будет заниматься фонд «Защитники Отечества»

Отделение фонда открылось в Донецке на улице 50-летия СССР, 138а. Фото: ДАН

Донецкое отделение фонда «Защитники Отечества» будет помогать участникам СВО в оформлении документов, поступлении в вуз и организации медицинской реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе отделения фонда в ДНР.

— Фонд оказывает содействие в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий, получении мер соцподдержки, оказании психологической помощи, бесплатной юридической помощи, организации реабилитации, адаптации жилых помещений под нужды инвалидов, трудоустройстве и получении образования или переподготовки, — отметили в пресс-службе.

Фонд будет помогать ветеранам боевых действий, участвовавшим в СВО с 24 февраля 2022 года, участникам боевых действий в составе Народной милиции с 2014 года, а также членам их семей, если те погибли во время боевых действий или из-за ранения, полученного на службе.

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