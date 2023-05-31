Филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в ДНР 1 июня

Филиал фонда расположен на улице 50-летия СССР, 138а. Фото: ДАН

Во всех новых региона х России появятся отделения фонда «Защитники Отечества», который должен помогать военнослужащим и их семьям. Донецкое отделение фонда откроется 1 июня. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Крайне важно, что все услуги обратившийся сможет получить в одном месте. Фонд в своей работе будет активно взаимодействовать с органами власти, общественными организациями, объединениями ветеранов и волонтерами, и я прошу каждого оказывать фонду максимальную помощь и содействие в решении его запросов, — подчеркнул врио главы.

Денис Пушилин добавил, что филиал фонда откроется на улице 50-летия СССР, 138а. Уже подготовлено 33 социальных координатора, которые будут адресно сопровождать ветеранов и семьи погибших бойцов.

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