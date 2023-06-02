В Мариуполе приостановили движение трамваев

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети трамваи в городе временно не ходят. Фото: ТГ/Солнцев

В Мариуполе приостановлено движение трамваев. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили причину остановки электротранспорта.

- В связи с отсутствием напряжения в контактной сети движение трамваев временно приостановлено, - заявили городские власти.

Напомним, движение трамваев в Мариуполе за всю историю на долгое время останавливалось только два раза: вследствие тактики «выжженной земли» в 1943 году при отступлении нацистских оккупантов из города и в 2022 году при отступлении их идеологических приемников - ВСУ и нацбатов.

Теперь, как и в 1944 году, в Мариуполе восстанавливают этот рельсовый вид транспорта. Первый с момента освобождения города трамвай был запущен 2 мая 2023 года. В городе были введены в строй более 10 км восстановленного трамвайного пути.

В запуске трамвайного движения в Мариуполе принял участие по видеосвязи Президент России. По словам Владимира Путина, российские власти будут прилагать усилия для дальнейшего развития транспортного сообщения в городе.

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