В Светлодарск за полгода вернулись свыше 1000 местных жителей

Возвращению людей способствует постепенное налаживание в городе мирной жизни. Фото: ДАН

Более тысячи человек вернулись в Светлодарск за последние полгода. Об этом сообщил ДАН мэр города Максим Козловский.

Он отметил, что приток людей пошел сразу после того, как в городе восстановили электроснабжение. Численность местного населения сразу же возросла.

- Численность населения в городе значительно увеличилась. Более 1000 человек с декабря прошлого года, когда мы восстановили подачу электроснабжения на город, точно вернулось, - сказал градоначальник.

По словам Козловского, возвращению людей домой способствует постепенное налаживание в городе мирной жизни. Люди возвращаются с подконтрольных Украине территорий и из других стран. На данное время в Светлодарске на постоянной основе проживают около 4 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что весь жилой фонд Светлодарска подключили к водоснабжению. Воду в городе подают ежедневно. На днях график расширили - теперь вода из кранов будет подаваться потребителям по 15 часов в сутки.

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