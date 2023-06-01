Детский сад на 90 детей открыли в Мариуполе после восстановления

В Мариуполе открыли детский сад после капитального ремонта Фото: ТГ/Марат Хуснуллин

В Мариуполе после проведенного публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» капитального ремонта открыли детский сад на 90 детей.

- Отремонтировали фасад и внутренние помещения, оснастили детские площадки всем необходимым для развития малышей, – сообщил после посещения восстановленного детского сада заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Также Марат Хуснуллин посетил в Мариуполе восстановленную школу на 920 учащихся, которая ранее была в ужасном состоянии из-за разрушений.

- В целом остались очень позитивные впечатления, мы специально планировали в эту поездку уделить внимание объектам образования и поздравить детей с праздником. В целом наша задача, чтобы все школы и детские сады, в том количестве которые нужны для жителей Мариуполя были восстановлены к 1 сентября. Дети – наше будущее. Пусть оно будет безопасным и счастливым! А мы будем делать для этого все необходимое, - добавил вице-премьер.

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